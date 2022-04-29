В Болгарии рассказали про будущее страны после решения Путина по газу Экс-замминистра энергетики Болгарии описал будущее страны после решения Путина по газу

Фото Оператор ГТС України/tsoua.com

Бывший заместитель министра энергетики Болгарии Явор Куюмджиев заявил, что страну ожидает хаос и разорение после прекращения поставок российского природного газа из-за отказа выполнять подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ. Речь идёт об отказе властей республики платить за поставки российского газа в рублях. Политик отметил, что «Газпром» полностью прекратил поставки газа в страну, пишет портал Dir.bg.

Наступит хаос. В 2021 году Болгария использовала 3,2 миллиарда кубометров газа, из которых более 75 процентов поступило из России, восполнить их невозможно, — рассказал Куюмджиев.

Он добавил, что национальный интерес Болгарии заключается в том, чтобы жители получали тепло и электричество по доступным ценам, а предприятия были обеспечены необходимыми для работы ресурсами.

В Газпромбанке отклонили платёж за поставку газа в Германию и Австрию от торговой фирмы Gazprom Marketing & Trading Ltd., сообщило ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники знакомые с ситуацией. Отмечается, что речь идёт об оплате с рублёвого счёта. В настоящее время, по информации журналистов, компания ведёт переговоры с Газпромбанком и экспортным подразделением «Газпрома».