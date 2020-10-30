В Берлине поместили восковую фигуру Трампа в мусорку

https://static.news.ru/photo/faf45bc4-1aed-11eb-a917-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/via Globallookpress.com

Филиал Музея мадам Тюссо в Берлине символически поместил восковую фигуру президента США Дональда Трампа в мусорный контейнер. Она останется там до выборов.

Акция состоялась в преддверии президентских выборов в США. Восковый Трамп, ранее занимавший место рядом с другими американскими президентами — Рейганом и Обамой, теперь стоит прямо в контейнере, набитом мешками с мусором, из которого торчат небольшие плакаты следующего содержания на английском языке: «Вы уволены», «Фейковые новости», «Я люблю Берлин», сообщает журнал Stern.

На самом контейнере, стоящем на фоне Трамп-тауэр, написано: «Dump Trump, Make America Great again» («Сбрось Трампа, сделай Америку снова великой»). В музее пояснили, что исход выборов решит, останется ли фигура Трампа в контейнере или снова вернётся в общество его предшественников на посту президента.

Как писал NEWS.ru, на Манхэттене появилась картина, на которой президент США Дональд Трамп изображён в виде «святого» с пустой книгой в руках. Её автором стал американский художник Дэвид Датуна.

Картина в виде иконы, по задумке художника, подразумевает, что политика действующего хозяина Белого дома в реальности не отстаивает никаких идей.