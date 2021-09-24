В Армении заявили о готовности урегулирования отношений с Турцией

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил о готовности Еревана к постепенному урегулированию отношений с Анкарой, а также к организации встречи представителей двух стран, сообщает ТАСС. Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что совместные усилия помогут изменить ситуацию в Карабахе в лучшую сторону.

По словам Григоряна, урегулирование армяно-турецких отношений не зависит от вопросов статуса Карабаха. Однако в то же время он является ключевым в процессе урегулирования конфликта.

Единственным форматом для урегулирования конфликта является Минская группа ОБСЕ. Единственным вопросом возобновления переговорного процесса является статус Карабаха, — отметил Григорян.

Он подчеркнул, что на настоящий момент ведутся переговоры для решения проблем на дороге Горис — Кафан. По его словам, данный вопрос обсуждается с российскими партнёрами и с азербайджанской стороной.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности к нормализации отношений с Турцией и восстановлению мирного переговорного процесса с Азербайджаном, в этом Ереван заручился поддержкой российской стороны.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.