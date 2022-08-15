В Афганистане увидели предпосылки для гражданской войны Востоковед Серенко не исключил гражданскую войну в Афганистане из-за борьбы внутри «Талибана»

Фото: Zekrullah Yazdani/XinHua/Global look Press

Пришедшие ровно год назад к власти в Афганистане боевики движения «Талибан» (террористическое движение, запрещено в России) не имеют единства, группировка состоит из различных фракций, групп и интересов, конкурирующих между собой и борющимся за власть, заявил NEWS.ru руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко. По его словам, нынешний режим талибов абсолютно бесперспективен, в ближайшее время нужно ожидать обострения их внутренней борьбы, что может привести гражданской войне. Более того, заявления талибов о том, что они полностью контролируют весь Афганистан, ложны. В стране растет число участников сопротивления действующей власти.

Произойдет ли это в форме компромисса или наоборот внутреннего политического переворота, или даже мини-гражданской войны, пока сказать трудно. Возможно, второй год правления талибов станет годом, когда эти фракции перейдут к жесткой конкуренции, с использованием оружия и иных способов борьбы за власть, — считает Серенко.

Востоковед подчеркнул, что в стране продолжает действовать и активно расширяется фронт национального сопротивления Ахмадшаха Масуда в провинциях Панджшер, Банглан, Бадахшан и Герат, но оно пока недостаточно сильно, так как не имеет внешней поддержки.

Фонду Масуда практически никто не помогает, за исключением эпизодической поддержки со стороны официального Душамбе. Сопротивление талибам становится уже реальностью, это не мыльные пузыри в социальных сетях, это реальная борьба на поле боя. Численность бойцов сопротивления, по данным, которые озвучил сам Масуд, составляет уже 3 тыс. человек, — подчеркнул Серенко.

Он добавил, что в настоящее время Афганистан находится в состоянии гуманитарной катастрофы, до 90% населения живет в нищете, 20 млн людей, а это половина населения страны, — на грани голода. Катастрофическая ситуация наблюдается в системе здравоохранения, экономики и социальной защиты населения.

Бизнес проекты практически никакие не развиваются, иностранных инвестиций нет, а собственных не хватает. Поэтому процветает нелегальная добыча природных ископаемых, их вывоз в сопредельные страны, но это все обогащает только верхушку «Талибана». Афганистан уверенно движется к большой гуманитарной катастрофе, если не будет вмешательства мирового сообщества, — подытожил Серенко.

Талибы вошли в Кабул без боя 15 августа 2021 года и в течение нескольких часов установили контроль над афганской столицей. Президент республики на тот момент — Ашраф Гани — сложил полномочия и бежал из страны.

Ранее Серенко заявил, что талибам не удалось решить задачи, которые они ставили с момента захвата Афганистана, — международное признание режима и легитимизация правительства. Более того, «Талибан» вообще не ведет борьбу с наркотиками, являясь главным наркокартелем мира.