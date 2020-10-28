Установлены причины катастрофы самолёта Ан-26 под Харьковом

https://static.news.ru/photo/56da5c66-1929-11eb-bb4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Технические неисправности, а также систематические нарушения правил выполнения полётов стали причиной катастрофы украинского военного самолёта Ан-26. Об этом сообщил вице-премьер Украины, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Урусский.

Он отметил, что самолёт разбился из-за потери скорости на предпосадочной прямой. Она привела к сваливанию с дальнейшим столкновением с землёй.

Главные причины катастрофы: отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полётов со стороны должностных лиц Харьковского национального университета имени Ивана Кожедуба, систематические нарушения правил выполнения полётов в университете, недостаточно профессиональная подготовка экипажа, — цитирует его РИА Новости.

Урусский добавил, что возникновению этих причин способствовала общепринятая в университете практика выполнения на самолёте Ан-26 взлётов конвейером. В результате из-за стремительности процессов экипаж не смог идентифицировать отказ авиационной техники и своевременно прекратить манёвр.

Он добавил, что причинами авиакатастрофы также стали отказ системы управления двигателя, систематические нарушения правил выполнения полётов и плановой таблицы полётов, а также недостаточно профессиональная подготовка экипажа во время чрезвычайных ситуаций.

Военно-транспортный самолёт Ан-26 потерпел крушение вечером 25 сентября возле города Чугуева в Харьковской области во время учебного полёта. На борту находились 27 человек — семеро членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Погибли 26 человек, один курсант выжил.

Как писал NEWS.ru, крушению военного самолёта Ан-26 предшествовал отказ одного из блоков системы управления левым двигателем. Это привело к его нештатной работе и срабатыванию датчика падения давления по измерителю крутящего момента. Эти данные были получены в ходе расшифровки чёрных ящиков воздушного судна.