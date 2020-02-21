Уполномоченная по защите государственного языка на Украине Татьяна Монахова пожаловалась на отсутствие комиков и рэперов, владеющих украинским, что не позволяет «мове» полноценно войти в обиход.

По мнению Монаховой, пока на Украине не будет нормальной рэп-культуры, стендаперов и комиков на украинском языке, «мова» останется неинтересной для молодежи. Мы остаемся в таком официальном состоянии, когда закон о...