Украинская православная церковь (УПЦ) поддержала созыв Всеправославного совещания в иорданском Аммане.
Основной вопрос собрания — сохранение единства всех православных церквей, поскольку последние действия Константинопольской церкви углубляют разногласия, — заявил глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.
По его словам, в собрании также примет участие Румынская православная церковь, православная церковь Чешских земель и Словакии, Румынская православная церковь, Польская православная церковь, Сербская православная церковь, Иерусалимская православная церковь,
Священный Синод УПЦ назвал Всеправославное соборное обсуждение «единственным выходом их кризиса».
Проведение архиерейского собора инициировал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его поддержал патриарх Иерусалимский Феофил III. Он предложил собраться для обсуждения вопросов сохранения всеправославного единства.
Ранее NEWS.ru cообщал, что представители УПЦ заявили об очередном захвате своего храма. Сторонники Православной церкви Украины, которая получила автокефалию, отобрали у УПЦ храм преподобных Киево-Печерских в селе Грынява Ивано-Франковской области.
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