Входящая в Московский патриархат Украинская православная церковь сообщила о захвате своего храма в селе Грынява Ивано-Франковской области сторонниками Православной церкви Украины (получившей автокефалию).
5 января 2020 года представители ПЦУ продолжили заниматься рейдерством и захватили храм в честь всех преподобных Киево-Печерских. Храм входил в храмовый комплекс при Успенском храме, — отмечается в заявлении УПЦ.
УПЦ периодически заявляет о нападениях на свои церкви. Так, весной 2019 года настоятель Свято-Успенского храма в селе Товтры Черновицкой области Украины сообщил о захвате здания сторонниками новой церкви. По его словам, это было сделано при поддержке полиции и главы сельсовета, писал NEWS.ru.
Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил в конце декабря, что возбуждено более 250 уголовных дел по факту нападения на религиозную организацию.
Статус автокефальной церкви ПЦУ получила в январе 2019 года от Константинопольского патриархата. После этого Московский патриархат и Украинская православная церковь разорвали евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, не признавая правомочности его действия.
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