https://static.news.ru/photo/e10917b4-3087-11ea-8fc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatolii Siryk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Входящая в Московский патриархат Украинская православная церковь сообщила о захвате своего храма в селе Грынява Ивано-Франковской области сторонниками Православной церкви Украины (получившей автокефалию).

5 января 2020 года представители ПЦУ продолжили заниматься рейдерством и захватили храм в честь всех преподобных Киево-Печерских. Храм входил в храмовый комплекс при Успенском храме, — отмечается в заявлении УПЦ.

УПЦ периодически заявляет о нападениях на свои церкви. Так, весной 2019 года настоятель Свято-Успенского храма в селе Товтры Черновицкой области Украины сообщил о захвате здания сторонниками новой церкви. По его словам, это было сделано при поддержке полиции и главы сельсовета, писал NEWS.ru.

Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил в конце декабря, что возбуждено более 250 уголовных дел по факту нападения на религиозную организацию.

Статус автокефальной церкви ПЦУ получила в январе 2019 года от Константинопольского патриархата. После этого Московский патриархат и Украинская православная церковь разорвали евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, не признавая правомочности его действия.