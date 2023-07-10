Уничтожение «Аллигаторами» бронетехники ВСУ показали на видео «Военкоры Русской Весны» опубликовали видео уничтожения экипажами Ка-52 бронетехники ВСУ на Времевском выступе

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео с кадрами, на которых экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» уничтожают бронетехнику ВСУ при отражении наступления противника на Времевском выступе. На записи показано поражение целей российскими военными в зоне СВО.

На записях продемонстрировали поражение бронетехники ВСУ путем прямых попаданий. Цели были поражены управляемыми ракетами «Вихрь».

Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный опубликовал видео боевой работы Ка-52 в зоне спецоперации. На кадрах экипажи российских разведывательно-ударных вертолетов нанесли удар по боевой машине ВСУ на Южно-Донецком направлении. Цель поразили прямым попаданием.

9 июля Минобороны РФ сообщало о попытках наступления ВСУ на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях. По данным МО РФ, российские войска сумели отбить несколько атак в Запорожской области и уничтожили несколько складов ВСУ. За предыдущие сутки в зоне СВО уничтожили порядка 430 украинских военнослужащих и подбили реактивную систему залпового огня Vampire производства Чехии. Кроме того, были сбиты 10 беспилотников ВСУ.