Украинский посол пригрозил Турции бойкотом из-за песни «Катюша»

Посол Украины в Турции Андрей Сибиха негативно отреагировал на исполнение в курортном городе Аланья песни «Катюша». Передвижной концерт был приурочен ко Дню Победы.
Я хочу думать, что наши турецкие друзья в Аланье были введены в заблуждение. Тот факт, что муниципалитет Аланьи поддерживает провокационные действия, свидетельствует о неуважении к чувствам миллионов украинцев. Или в действительно красивой Аланье больше не хотят украинских туристов? — написал Сибиха в Twitter.
По его словам, этот концерт свидетельствует о неуважении к Украине.
Как ранее писал NEWS.ru, депутат Верховной рады Виктор Медведчук выразил мнение соотечественников, ответив на заявления министра иностранных дел Вадима Пристайко об отказе праздновать 9 Мая. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявил, что Пристайко не имеет права решать за Украину и уж тем более за весь «Европейский континент».