Украинский посол пригрозил Турции бойкотом из-за песни «Катюша»

https://static.news.ru/photo/912d2ad2-89ba-11ea-b578-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.W.Alker/imageBROKER.com

Посол Украины в Турции Андрей Сибиха негативно отреагировал на исполнение в курортном городе Аланья песни «Катюша». Передвижной концерт был приурочен ко Дню Победы.

Я хочу думать, что наши турецкие друзья в Аланье были введены в заблуждение. Тот факт, что муниципалитет Аланьи поддерживает провокационные действия, свидетельствует о неуважении к чувствам миллионов украинцев. Или в действительно красивой Аланье больше не хотят украинских туристов? — написал Сибиха в Twitter.

По его словам, этот концерт свидетельствует о неуважении к Украине.

Alanyaâdaki TÃ¼rk dostlarÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±ltÄ±ldÄ±ÄÄ±nÄ± dÃ¼ÅÃ¼nmek istiyorum. Alanya Belediyesinin provokatif eylemi desteklemesi milyonlarca UkraynalÄ±larÄ±n duygularÄ±na saygÄ±sÄ±zlÄ±k gÃ¶stergesidir. GerÃ§ekten gÃ¼zel Alanyaâda UkraynalÄ± turist artÄ±k istenmiyor mu? pic.twitter.com/WgOZNY9iEE — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) May 11, 2020

Как ранее писал NEWS.ru, депутат Верховной рады Виктор Медведчук выразил мнение соотечественников, ответив на заявления министра иностранных дел Вадима Пристайко об отказе праздновать 9 Мая. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявил, что Пристайко не имеет права решать за Украину и уж тем более за весь «Европейский континент».