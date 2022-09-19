Украинский офицер рассказал о «больших потерях» ВСУ и отказниках Украинский офицер Рожковский рассказал о «больших потерях» ВСУ и отказниках

Взятый в плен «вагнеровцами» старший лейтенант 58-й бригады украинских силовиков Олег Рожковский из группировки «Бахмут» рассказал, что украинские силовики несут значительные потери и отказываются выходить на передовые позиции, в том числе в районе Артемовска (переименован в Бахмут — NEWS.ru). Военный добавил, что мобилизованных людей готовили всего неделю перед тем, как отправить на передовую. По его словам, из 70 человек только 10 умеют обращаться с автоматом, пишет РИА Новости.

Большая часть — отказники, отказываются идти на позиции, потому что очень большие потери: раненые и убитые. Много таких, которые отказываются идти на переднюю линию, — заявил Рожковский.

Он рассказал, что за три дня боев целый батальон мобилизованных в составе 127-й бригады территориальной обороны «перестал существовать».

Вооруженные силы Украины находятся под постоянным обстрелом российской артиллерии и несут большие потери, написало ранее издание The New York Times со ссылкой на слова украинского солдата. Военный добавил, что ВСУ уступают территорию Вооруженным силам России (ВС РФ). Собеседник издания заявил, что российские военные постоянно штурмуют их позиции. В публикации сказано, что ВС РФ демонстрируют успехи на поле боя и стремительно выбивают ВСУ с позиций.