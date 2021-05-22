Украинский генерал пожаловался на недоверие военных РФ

https://static.news.ru/photo/a8aac9f2-bb5b-11eb-ad7e-96000091f725_660.jpg Виктор Муженко Фото: CC BY 4.0/wikipedia.org

Бывший начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что российские военные уже в 2008 году не доверяли украинским коллегам. В эфире интернет-канала «Апостроф» он рассказал, что это происходило даже с теми, с кем вместе он учился ещё в советское время.

Украинский генерал пожаловался , что когда он встречался с выпускниками Ленинградского общевойскового училища, которое сам окончил в СССР, ему не хотели доверять конфиденциальную информацию, мотивируя тем, что он — иностранный военный.

Было понятно, что какое-то есть похолодание, — подчеркнул Муженко.

Ранее стало известно, что Украина останется без Чёрного моря, если вдруг будет создано государство Новороссия. Такой прогноз сделал бывший начштаба ВСУ генерал Виктор Муженко, слова которого прозвучали в эфире шоу «Всьо по бєспрєдєлу». Генерал расписал маршрут, как страна останется без выхода к Чёрному и Азовскому морям.