Украинский генерал пожаловался на недоверие военных РФ

Бывший начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что российские военные уже в 2008 году не доверяли украинским коллегам. В эфире интернет-канала «Апостроф» он рассказал, что это происходило даже с теми, с кем вместе он учился ещё в советское время.
Украинский генерал
Было понятно, что какое-то есть похолодание, — подчеркнул Муженко.
Ранее стало известно, что Украина останется без Чёрного моря, если вдруг будет создано государство Новороссия. Такой прогноз сделал бывший начштаба ВСУ генерал Виктор Муженко, слова которого прозвучали в эфире шоу «Всьо по бєспрєдєлу». Генерал расписал маршрут, как страна останется без выхода к Чёрному и Азовскому морям.