https://static.news.ru/photo/d781b722-e844-11e9-88cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Украинские военные устроили в соцсетях флешмоб в ответ на инициативу депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Галины Третьяковой ограничить выплату льгот участникам гражданского конфликта в Донбассе. Глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов заявила, что субсидии нужно предоставлять лишь тем, кто «что-то потерял на войне».

Если человек сознательно шёл на получение высокого денежного обеспечения, продавал свою наёмную силу для того, чтобы защищать страну, это был его выбор, — цитирует «Обозреватель» Третьякову.

После этого заявления в Facebook стали появляться посты военнослужащих под хештегом #Извините_что_мы_не_сдохли.

За средства налогоплательщиков направился в пятизвездочный курорт Широкий Лан, что в степях Николаевщины, где под присмотром аниматоров и фитнес-тренеров с трёхразовым питанием загорал на полигоне, принимал грязевые ванны и качал фигуру, таская снаряды, — написал Василь Паламарчук.

Его поддержал Олег Король, который «продал свою наёмную силу за высокую зарплату в размере трёх тысяч гривен в месяц».

Как писал News.ru, украинские власти рассматривают вариант полной блокады самопровозглашённых республик Донбасса. Киев готов выполнить Минские соглашения, однако не отказывается от варианта «досрочного замораживания конфликта», если ситуация на востоке страны принципиально не изменится в течение года. Власти не исключают физической изоляции ДНР и ЛНР с помощью разделительной стены. Они планируют оставить эту территорию без воды, тепла и электроэнергии.