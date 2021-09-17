Украине предсказали превращение в пустыню за ближайшие десятки лет

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Газопровод «Северный поток — 2» может превратиться в инвестиционные руины, если проект будет нарушать энергетическое законодательство Евросоюза. Об этом в интервью dpa сообщил депутат Европарламента от фракции «зелёных» Райнхард Бютикофер.

Если Федеральное сетевое агентство (BNA) одобрит ввод газопровода в эксплуатацию, его ещё может остановить Еврокомиссия. Если найдутся веские аргументы в пользу того, что позитивное решение Федерального агентства нарушает энергетическое законодательство...