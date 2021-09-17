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Украине предсказали превращение в пустыню за ближайшие десятки лет

19:53, 18 сентября 2021
Украине предсказали превращение в пустыню за ближайшие десятки лет Олешковские пески Фото: pustinya/vk.com
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Директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий предсказал Украине превращение в большую пустыню в ближайшие несколько десятков лет. Основной причиной надвигающейся катастрофы он назвал неправильную обработку земли. Об этом сообщает «Украина 24».

Сейчас наши чернозёмы поднимаются ветрами и выносятся. Скорость этого процесса такова, что мы их реально можем потерять за 20 лет, если ничего с этим не делать, — признался Дикий.

В качестве аргумента он привёл Олешковские пески — небольшой участок пустыни в Херсонской области, ставший у туристов популярным из-за нетипичного для Украины ландшафта.

Пока это маленький клочок, это очень прикольно, это экзотика. А проблема в том, что это образование не является естественным. На месте этих Олешковских песков были плодородные чернозёмы, типичная украинская степь. <...> Всё то, что является степной зоной, через 30 лет может быть следующими Олешковскими песками, — предупредил учёный.

Ранее климатолог Вера Балабух рассказала о грядущей катастрофе на Украине, связанной с глобальным потеплением.

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