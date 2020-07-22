Украина ввела безвизовый режим для граждан шести стран

Президент Украины Владимир Зеленский отменил с 1 августа визы для граждан Австрии, Бахрейна, Кувейта, Новой Зеландии, Омана и Саудовской Аравии. Срок пребывания иностранцев на Украине не должен превышать 90 дней в течение полугода.
С целью развития и практической реализации принципов партнёрства <…> постановляю: установить с 1 августа 2020 года безвизовый режим въезда <…> и транзитного проезда через территорию Украины <…>, — говорится в опубликованном на сайте президента страны сообщении.
Также Зеленский поручил украинскому правительству принять все необходимые для реализации такой инициативы меры.
Как ранее писал NEWS.ru, Госдума приняла в третьем чтении законопроект об универсальной единой электронной визе для въезда на территорию РФ. Она будет относиться к самостоятельной категории виз наравне со служебными и дипломатическими.
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