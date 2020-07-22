Украина ввела безвизовый режим для граждан шести стран

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Супружеская пара из графства Дербишир, Англия, с трудом добилась от местного Совета регистрации новорождённого под именем Люцифер. Чиновники не хотели этого делать, говоря, что у малыша будут проблемы в будущем.

Дэн и Мэнди Шелдон пошли регистрировать своего четырёхмесячного малыша на прошлой неделе, когда офис Совета открылся после снятия коронавирусных ограничений. Однако пара столкнулась с непониманием со стороны чиновницы. Женщина посмотрела...