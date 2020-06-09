Украина не смогла предоставить первичные данные с радаров по делу MH17

https://static.news.ru/photo/95037884-aa38-11ea-bfdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Air Force/Global Look Press

Власти Украины не смогли предоставить международной следственной группе, ведущей дело о катастрофе рейса MH17, данные с первичных радаров. Информация следователям была передана только со вторичных устройств.

Об этом заявил прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания. Вторичные радары регистрируют только находящиеся в небе и передающие сигнал на землю гражданские самолёты. Такие радары, уточнил Бергер, получают информацию от самолётов с включёнными передатчиками и не передают данные о других объектах или о самолётах, у которых выключен передатчик.

Он уточнил, что совместная следственная группа провела расследование, чтобы выяснить причины непередачи этой информации. В результате удалось установить, что радар в Донецке был выключен, поскольку находился на территории, контролируемой сепаратистами, радар под населённым пунктом Артёмовск был повреждён в ходе боевых действий, а радар в Чугуево находился на плановом обслуживании.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже шла гражданская война.

Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе доказывали, что лайнер был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной. В Bellingcat утверждают, что опознали на кадрах от 17 июля из Донбасса «Бук» 53-й бригады по таким приметам, как следы от закрашенного номера, повреждения резинового брызговика над гусеницей и единственному отличающемуся от других катку.

К похожим выводам пришла и международная следственная группа. В неё вошли специалисты Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии. В июне 2019 года следователи нашли четырёх людей (трое граждан России и один украинец), которые могут быть причастны к авиакатастрофе.

Ранее NEWS.ru писал, что власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут рассекретить данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing. При этом американская сторона дала возможность голландским прокурорам в конфиденциальном порядке ознакомиться с этой информацией.