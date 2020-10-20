Украина намерена закупать за границей корабли для будущих баз ВМС

Украинские власти сообщили о намерении закупать корабли для будущих двух военно-морских баз у других государств. Сами базы будут построены собственными силами.
О перспективах властей по развитию ВМС
Он заявил, что базы действительно нужны Украине и они не будут иностранными, заранее предупреждая всякие намёки.
Базу будет строить Украина, а корабли покупать. Все страны покупают корабли. Почему Украина не имеет права? — аргументировал Кравчук.
Поводом для такой информации стало заявление президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что в стране должно появиться войско, способное защитить Украину «на суше, в воде, в воздухе и в киберпространстве». Глава государства и сообщил о строительстве двух военно-морских баз в ежегодном послании Верховной раде.
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов высказался о намерении президента Украины Владимира Зеленского построить две военно-морские базы «для защиты Черноморского региона». Комоедов убеждён, что украинская сторона не сможет их содержать.