Украина намерена закупать за границей корабли для будущих баз ВМС

https://static.news.ru/photo/de8d879c-1315-11eb-9805-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jörg Waterstraat/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Украинские власти сообщили о намерении закупать корабли для будущих двух военно-морских баз у других государств. Сами базы будут построены собственными силами.

О перспективах властей по развитию ВМС сообщил глава Трёхсторонней контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук в беседе с изданием «Обозреватель».

Он заявил, что базы действительно нужны Украине и они не будут иностранными, заранее предупреждая всякие намёки.

Базу будет строить Украина, а корабли покупать. Все страны покупают корабли. Почему Украина не имеет права? — аргументировал Кравчук.

Поводом для такой информации стало заявление президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что в стране должно появиться войско, способное защитить Украину «на суше, в воде, в воздухе и в киберпространстве». Глава государства и сообщил о строительстве двух военно-морских баз в ежегодном послании Верховной раде.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов высказался о намерении президента Украины Владимира Зеленского построить две военно-морские базы «для защиты Черноморского региона». Комоедов убеждён, что украинская сторона не сможет их содержать.