Учёные выявили симптомы коронавируса у детей спустя месяцы после лечения

Каждый седьмой ребёнок испытывает постоянные симптомы коронавируса спустя три месяца после выздоровления. Об этом заявил педиатр из Института детского здоровья UCL Теренс Стивенсон. Его слова приводит Daily Mail.

Медики Университетского колледжа в Лондоне обследовали семь тысяч детей в возрасте от 11 до 17 лет. Согласно результатам исследования, у половины из них с января по март 2021 года оказались положительные ПЦР-тесты.

14% пациентов страдали от трёх или более стойких симптомов даже через три месяца после выздоровления. Около 7% детей отметили, что замечают у себя пять или более признаков коронавируса. В число наиболее распространённых симптомов вошли головные боли и усталость.

Доктор Стивенсон рассказал, что подобные результаты успокоили его, так как дети имеют менее серьёзные последствия относительно взрослых. По его словам, распространённость длительного течения коронавируса среди детей «в целом лучше, чем учёные могли предположить».

Ранее специалисты частной медицинской группы «Инвитро» рассказали РИА Новости, что дети так же, как взрослые, подвержены заболеванию «дельта»-штаммом коронавируса и так же могут переносить тяжёлые последствия COVID-19, при этом меры профилактики для детей такие же: соблюдение личной гигиены, отслеживание самочувствия, забота об иммунитете.