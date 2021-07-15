Учёные выяснили, как долго сохраняются антитела после CОVID

Шведские учёные провели исследование и пришли к выводу, что антитела после лёгкой формы коронавируса могут сохраняться в организме человека не менее года. Работа специалистов опубликована на сайте больницы Дандерид в Стокгольме.
В эксперименте
Учёные пришли к выводу, что более 80% людей с лёгкой формой заболевания имеют измеримые уровни антител спустя год после заражения. Также медики изучили способность антител противодействовать новым вариантам коронавируса. Специалисты выяснили, что они могут бороться с «альфа»- и «дельта»-штаммами, которые в настоящее время преобладают в Европе.
Ранее комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией коронавируса, предупредил международное сообщество о вероятном появлении и распространении на планете новых, более опасных штаммов заболевания.