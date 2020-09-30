Учёные сообщили о большей опасности COVID в сравнении с испанским гриппом

https://static.news.ru/photo/ad3b5aa8-037e-11eb-b3c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коронавирус оказался опаснее унёсшей миллионы жизней «испанки», считает группа учёных из США под руководством Джереми Фауста из Гарвардской медицинской школы.

Такое заявление медики сделали, опираясь на результаты сравнения избыточной смертности в Нью-Йорке за два худших месяца во время двух пандемий. По их данным, на пике пандемии «испанки» на 100 тысяч человек в мегаполисе приходилось 287 смертей, во время вспышки коронавируса в марте и апреле 2020 года года в городе зафиксировано 202 случая смерти на 100 тысяч человек, пишут «Известия».

Дополнительно исследователи сравнили показатели смертности населения до обеих пандемий. Так, век назад на каждые 100 тысяч населения ежемесячно умирало около ста человек, в настоящее время — около 50. Таким образом, от испанского гриппа смертность выросла втрое, от коронавируса — в четыре раза.

При недостаточном лечении инфекция SARS-CoV-2 может иметь сравнимую или большую смертность, чем инфекция вируса гриппа H1N1 1918 года, — резюмировали учёные.

Заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева оценила комплексный подход американских медиков к изучению статистики и назвала их выводы объективными, но отметила, что эти выводы нельзя автоматически переносить в реальную клиническую практику.

Во-первых, в данном исследовании анализируется смертность в конкретном городе — Нью-Йорке. Следовательно, полученные данные некорректно переносить на другие города и тем более страны. Во-вторых, в работе авторы проанализировали данные по летальным исходам, зарегистрированным в течение первых двух месяцев вспышки COVID-19 в Нью-Йорке. В начале эпидемии, когда о патогенезе инфекции было известно еще очень мало, летальность была выше, чем сейчас. По мере накопления клинического опыта и разработки терапевтических подходов она стала снижаться. Поэтому окончательно сопоставить две инфекции — грипп-«испанку» 1918 года и SARS-CoV-2, вызвавший нынешнюю пандемию, — будет возможно позднее, — сказала эксперт.

Ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М. В. Ломоносова Роман Зиновкин добавил, что доподлинно неизвестно, сколько людей было заражено «испанкой», но и данные относительно коронавируса нельзя считать стопроцентно точными, даже если ориентироваться по данным тестов на антитела. Он подчеркнул также, что от испанского гриппа умирали молодые люди, средний возраст жертв — 28 лет, а от COVID-19 — пожилые (78 лет в среднем), таким образом пандемия «испанки» отняла у людей больше потенциальных лет жизни.

Как писал NEWS.ru ранее, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что новая коронавирусная инфекция не может считаться сезонным заболеванием.