Учёные не исключили катастрофическую смертность от коронавируса

https://static.news.ru/photo/9c9b9eb0-996b-11ea-8a6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учёные Вашингтонского университета пришли к выводу, что коронавирус является более смертоносным, чем грипп. Их исследование о заражениях инфекцией в 116 округах 33 штатов США показало, что уровень смертности среди инфицированных COVID-19 и имеющих симптомы заболевания составляет 1,3%.

Для сезонного гриппа данный показатель не превышает 0,1%. Своими выводами специалисты поделились в статье, которая опубликована в журнале Health Affairs.

Американские учёные отмечают, что число людей, умерших по всему миру от коронавируса, может стать катастрофическим, если не начать более активную борьбу с пандемией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что клинические испытания препаратов против коронавируса в течение двух недель начнутся в шотландском Эдинбурге, затем продолжатся в английских городах Лондон и Ньюкасл. Все необходимые разрешения уже получены. Испытывать будут «Камостат» и «Нафамостат», которые применяют при лечении панкреатита.