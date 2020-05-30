Учёные КНР на 99% уверены в эффективности создаваемой вакцины

https://static.news.ru/photo/d6ba6be6-a26a-11ea-b1da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные из китайской компании Sinovac Biotech Ltd, которые работают над созданием вакцины от коронавирусной инфекции, почти полностью уверены в её эффективности.

Да, да. Она должна быть успешной <…> на 99%, — цитирует британский телеканал Sky News исследователя Ло Байшаня.

Испытание вакцины на данный момент находится на второй фазе. В ней участвуют более тысячи добровольцев. Для начала третьей фазы, однако, необходимо время. Компания ведёт переговоры с другими странами для проведения испытаний у них.

По мнению старшего директора по отношениям с инвесторами Хелен Ян, переговоры, вероятно, были и с Великобританией.

Как ранее писал NEWS.ru, в Новосибирском центре «Вектор», который занимается разработкой вакцины от коронавируса, заявили, что вакцину от COVID-19 можно будет закапать в нос. Об этом сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.