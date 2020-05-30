Учёные КНР на 99% уверены в эффективности создаваемой вакцины

Учёные из китайской компании Sinovac Biotech Ltd, которые работают над созданием вакцины от коронавирусной инфекции, почти полностью уверены в её эффективности.
Да, да. Она должна быть успешной <…> на 99%, — цитирует британский телеканал Sky News исследователя Ло Байшаня.
Испытание вакцины на данный момент находится на второй фазе. В ней участвуют более тысячи добровольцев. Для начала третьей фазы, однако, необходимо время. Компания ведёт переговоры с другими странами для проведения испытаний у них.
По мнению старшего директора по отношениям с инвесторами Хелен Ян, переговоры, вероятно, были и с Великобританией.
Как ранее писал NEWS.ru, в Новосибирском центре «Вектор», который занимается разработкой вакцины от коронавируса, заявили, что вакцину от COVID-19 можно будет закапать в нос. Об этом сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
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