Учёные назвали первый признак заражения «омикроном»

Руководитель частной медицинской страховой компании в ЮАР Discovery Health, учёный Райн Роуч заявил, что о заражении «омикрон»-штаммом SARS-CoV-2 может сигнализировать беспричинно хриплый голос. Этот симптом может появиться ещё до того, как пациент почувствует первые признаки заболевания. Хрипота сопровождается першением в горле и сухим кашлем, пишет The Sun.

Симптом может появиться ещё до того, как пациент почувствует первые признаки заболевания. В большинстве случаев хрипота сопровождается першением, а не болью в горле. К признакам также относятся заложенность носа и сухой кашель, — приводит слова Роуча британская газета.

Учёные из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана вместе со специалистами Королевского колледжа Лондона пришли к выводу, что кожная сыпь является наиболее распространённым симптомом нового штамма коронавируса. У молодых людей на пальцах могут появиться красные и фиолетовые шишки, похожие на последствия обморожения. Они не чешутся, но сильно болят.

Ранее группа компаний «Химрaр» заявила, что российский препарат от коронавируса «Авифaвир» эффективен против штаммов «дельта» и «омикрон». Это средство полностью блокирует вирус в организме человека.