WSJ: у дипломатов США в Женеве и Париже выявили «гаванский синдром»

У сотрудников миссий США в Женеве и Париже проявились симптомы так называемого гаванского синдрома, пишет The Wall Street Journal. По крайней мере один из дипломатов был эвакуирован для лечения, сообщили изданию источники, знакомые с ситуацией.

Работников посольства в Париже предупредили о случившемся инциденте по электронной почте и попросили сообщать о появлении у них любых необычных симптомов, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что несколько американских дипломатов пожаловались на так называемый гаванский синдром — резкое ухудшение самочувствия с головными болями. Инцидент произошёл в Берлине. У сотрудников американского посольства в ФРГ были головные боли, бессонница и вялость. Один из пострадавших на условиях анонимности заявил, что он занимался изучением вопросов, связанных с поставками газа из России, а также с возможным вмешательством Москвы в политику ЕС и кибербезопасностью.

В ходе визита в Москву в ноябре директор ЦРУ США Уильям Бернс предупредил о последствиях, которые могут ожидать Россию, если американские спецслужбы сочтут страну ответственной за выявленный у дипломатов США «гаванский синдром». Он обсудил данную тему с руководством ФСБ и СВР. Между тем Москва неоднократно опровергала какую-либо причастность к «гаванскому синдрому».