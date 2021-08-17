«Гаванский синдром» был обнаружен у дипломатов США в Германии

Несколько американских дипломатов, работающих над связанными с Россией проблемами, пожаловались на так называемый «гаванский синдром» — резкое ухудшение самочувствие с головными болями. Инцидент произошёл в Берлине, сообщает The Wall Street Journal.

Не менее двух сотрудников посольства США в Берлине пожаловались на головные боли, бессонницу и вялость. Один из пострадавших рассказал на условиях анонимности, что не может понять, что с ним произошло, но перед приступом он работал над проблемами, связанными с поставками газа из России, и вопросами вмешательства Москвы в политику ЕС, а также кибербезопасностью.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бёрнс не исключил, что Россия может стоять за появлением «гаванского синдрома». Он подчеркнул, что разведчики пока не могут прийти к однозначным выводам, но есть некоторое число возможностей. Он добавил, что в ЦРУ серьёзно относятся к таким инцидентам и пытаются разобраться в проблеме. Бёрнс напомнил, что с 2016 года было зафиксировано около 200 случаев «гаванского синдрома».