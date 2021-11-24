Глава ЦРУ предупредил РФ о последствиях из-за «гаванского синдрома»

В ходе визита в Москву в ноябре директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс предупредил о последствиях, которые могут ожидать Россию в том случае, если американские спецслужбы сочтут страну ответственной за выявленный у дипломатов США «гаванский синдром». Об этом со ссылкой на осведомлённые источники пишет газета The Washington Post.

По информации издания, Бернс обсудил данную тему с руководством ФСБ и СВР.

Он сказал им, что заставлять дипломатов США и их членов семьи страдать от серьезного повреждения мозга и других болезненных состояний — это выходит за рамки приемлемого поведения для профессиональных разведслужб, — пишут авторы статьи.

При этом прямых обвинений со стороны Бернса в адрес Москвы не последовало. В материале отмечается, что факт того, что глава ЦРУ сформулировал предупреждение, использовав слово «если», говорит о том, что после четырёх лет расследований в США так и не пришли к однозначному выводу о причинах необычных инцидентов.

Тем не менее, решение директора обсудить возможность российского участия непосредственно с коллегами в Москве подчеркнуло глубокие подозрения ЦРУ относительно потенциала Кремля, — написано в статье.

ЦРУ никак не прокомментировало данную информацию.

Неизвестная болезнь начала поражать мериканских дипломатов по всему миру с 2016 года. Пострадали около 200 человек на всех континентах. Объяснения этому явлению до настоящего времени не найдено.

Ранее сообщалось, что несколько американских дипломатов, работающих над связанными с Россией проблемами, пожаловались на так называемый гаванский синдром — резкое ухудшение самочувствия с головными болями. Инцидент произошёл в Берлине. Сотрудников американского посольства в ФРГ мучали головные боли, бессонница и вялость. Один из пострадавших рассказал на условиях анонимности, что не может понять, что с ним произошло, но перед приступом он работал над проблемами, связанными с поставками газа из России, и вопросами вмешательства Москвы в политику ЕС, а также над кибербезопасностью.

ЦРУ отказалось от комментариев.