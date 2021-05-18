Туристка с Украины пропала в Турции при загадочных обстоятельствах

Украинская туристка бесследно исчезла во время похода в горы Турции. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
Путешественница по имени Яна Кривошея
Поиски туристки начались 4 мая. Через неделю спасатели обнаружили палатку женщины. В ней находились вещи, но не было рюкзаков. Местность была обследована с помощью дронов, но пропавшую туристку так и не удалось найти.
Путешественница должна была вернуться домой 10 мая. Консульство Украины продолжит взаимодействовать с полицией Антальи с целью поиска женщины.
Ранее спасатели в Абхазии нашли шесть из семи пропавших 13 мая в горах российских туристов. Россияне вышли на связь со спасателями спускаясь с высокогорья и заявили, что ещё один турист не может идти самостоятельно. Его до сих пор не могут найти. 15 мая спасатели приблизились к месту его вероятного нахождения, но не смогли продвинуться дальше из-за лавиноопасности.