Туристка с Украины пропала в Турции при загадочных обстоятельствах

https://static.news.ru/photo/e49910a4-b7f0-11eb-aa23-96000091f725_660.jpg Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Украинская туристка бесследно исчезла во время похода в горы Турции. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Путешественница по имени Яна Кривошея решила подняться на высоту 1715 метров в горах Антальи. Она отправилась в поход с палаткой 1 мая. На следующий день женщина написала поздравительное сообщение матери, а потом больше не выходила на связь с родственниками. Её телефон был включённым до 5 мая.

Поиски туристки начались 4 мая. Через неделю спасатели обнаружили палатку женщины. В ней находились вещи, но не было рюкзаков. Местность была обследована с помощью дронов, но пропавшую туристку так и не удалось найти.

Путешественница должна была вернуться домой 10 мая. Консульство Украины продолжит взаимодействовать с полицией Антальи с целью поиска женщины.

Ранее спасатели в Абхазии нашли шесть из семи пропавших 13 мая в горах российских туристов. Россияне вышли на связь со спасателями спускаясь с высокогорья и заявили, что ещё один турист не может идти самостоятельно. Его до сих пор не могут найти. 15 мая спасатели приблизились к месту его вероятного нахождения, но не смогли продвинуться дальше из-за лавиноопасности.