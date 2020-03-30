https://static.news.ru/photo/dda82be8-7289-11ea-99ef-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: White House/Flickr.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведёт 30 марта телефонные переговоры с лидером России Владимиром Путиным.

Трамп заявил, что намерен обсудить вопросы энергетики (в том числе и цены на нефть), торговли и ситуацию с распространением коронавируса.

Глава Белого дома не исключил, что может коснуться ситуации в Венесуэле. Агентство добавило, что Трамп отметил важность поддержания диалога с Россией.

Не скажу, что эти отношения безупречны, но мы должны их обсуждать. Они воевали во Второй мировой войне, они потеряли 50 млн человек, они были нашими партнерами во Второй мировой войне, — цитирует его ТАСС.

США вышли на первое место в мире по заболеваемости коронавирусом, обогнав Китай, с которого началась пандемия. Одни аналитики объясняют это масштабной кампанией диагностики — тестирования на вирус, развёрнутой в Америке за последнюю неделю. Другие винят в этом администрацию Дональда Трампа, которая «проспала» начало эпидемии и приняла необходимые меры слишком поздно. Тем не менее рейтинг главы Белого дома растёт: в момент кризиса американцы сплотились вокруг фигуры национального лидера.