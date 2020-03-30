Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: White House/Flickr.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведёт 30 марта телефонные переговоры с лидером России Владимиром Путиным.

Трамп заявил, что намерен обсудить вопросы энергетики (в том числе и цены на нефть), торговли и ситуацию с распространением коронавируса.

Глава Белого дома не исключил, что может коснуться ситуации в Венесуэле. Агентство добавило, что Трамп отметил важность поддержания диалога с Россией.

Не скажу, что эти отношения безупречны, но мы должны их обсуждать. Они воевали во Второй мировой войне, они потеряли 50 млн человек, они были нашими партнерами во Второй мировой войне,цитирует его ТАСС.

США вышли на первое место в мире по заболеваемости коронавирусом, обогнав Китай, с которого началась пандемия. Одни аналитики объясняют это масштабной кампанией диагностики — тестирования на вирус, развёрнутой в Америке за последнюю неделю. Другие винят в этом администрацию Дональда Трампа, которая «проспала» начало эпидемии и приняла необходимые меры слишком поздно. Тем не менее рейтинг главы Белого дома растёт: в момент кризиса американцы сплотились вокруг фигуры национального лидера.

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