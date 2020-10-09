Трамп заявил, что готов лечить американцев своей кровью

https://static.news.ru/photo/47ac7846-0a97-11eb-b031-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

Перенесший коронавирус президент США Дональд Трамп заявил, что готов сдать плазму для лечения других больных.

Я сдам. Никто не задавал мне этот вопрос, но я сдам, если они хотят, чтобы я сделал это, я бы хотел это сделать, — отметил хозяин Белого дома в интервью Fox News.

Американский лидер сдал положительный тест на COVID-19 2 октября. Его госпитализировали и три дня лечили, в том числе ещё не разрешёнными препаратами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что для лечения от коронавирусной инфекции Дональда Трампа врачи использовали препарат, созданный на основе образцов крови трёх жителей Сингапура, переболевших COVID-19. Об этом пишет издание Straits Times.