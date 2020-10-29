Трамп: русские считают американцев ненормальными из-за Байдена

https://static.news.ru/photo/198a5e1a-1a3c-11eb-85f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kevin Dietsch - Pool Via Cnp/Global Look Press

Представители Демократической партии и команды кандидата в президенты США Джо Байдена буквально везде видят «руку Кремля», из-за чего «русские считают нас ненормальными», заявил американский президент Дональд Трамп.

Он сделал соответствующее заявление на митинге во Флориде. Выступая перед своими сторонниками, Трамп обратил внимание, что команда Байдена слишком часто обвиняет Россию в громких внутриполитических событиях в Америке, передаёт РИА Новости.

Знаете, что они сейчас делают? Они обвиняют Россию. Россия принесла компьютер (Хантера Байдена) в маленькую мастерскую. Россия! Думаю, русские смотрят на нас и думают: эти люди ненормальные! — заявил Трамп.

Таким образом он отреагировал на очередной виток скандала с компроматом на сына Джо Байдена Хантера. Известно, что ноутбук с перепиской и другими уликами против сына Байдена был найден спецслужбами США в небольшой ремонтной мастерской. Трамп продолжает давить на силовиков, чтобы они обнародовали эти данные, несмотря на отказ признать принадлежность компьютера Хантеру Байдену.

Как сообщал NEWS.ru, Джо Байден действительно заявил, что публикация переписки его сына Хантера является частью российской кампании по дезинформации. «Путин очень старается распространять дезинформацию о Джо Байдене», — сказал кандидат от демократов по этому поводу в интервью CBS, говоря о себе в третьем лице.