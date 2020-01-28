https://static.news.ru/photo/c466f4f2-419c-11ea-98e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: lex Wroblewski/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили необходимость поддержания режима прекращения огня в Ливии, сообщил представитель Белого дома Джад Дирр.

Также лидеры двух стран подчеркнули необходимость остановки насилия в сирийском Идлибе. Кроме того, Трамп выразил Эрдогану соболезнования в связи с гибелью 41 человека в результате произошедшего 24 января землетрясения. Ранее свою помощь в ликвидации последствий подземных толчков Анкаре предложила Москва.

Как писал NEWS.ru, Эрдоган обвинил командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифу Хафтара в нарушении режима прекращения огня в Ливии и назвал путчистом.