https://static.news.ru/photo/2484b294-4016-11ea-8854-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Эрдоган Фото: Ahmed Deeb/dpa/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь обвинил командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифу Хафтара в нарушении режима прекращения огня в Ливии.

Хафтар является путчистом. С помощью оказываемой ему поддержки он продолжает совершать всевозможные нападения, — сказал в эфире телеканала NTV Эрдоган.

Он также подчеркнул, что Хафтар не придерживается ни установленного в ходе переговоров в Москве режима прекращения огня, ни достигнутых в Берлине договорённостей.

В Ливии несколько лет параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное правительство Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый ЛНА.

Как писал NEWS.ru, в Берлине 19 января состоялась международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году воцарился хаос. Участники конференции окончательно согласовали проект документа, который предполагает процесс урегулирования ситуации в североафриканской стране разбить на шесть «корзин»: прекращение огня, выполнение оружейного эмбарго, политический процесс, реформа сектора безопасности, экономическая реформа и соблюдение гуманитарных норм и прав человека.