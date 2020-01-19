Участники международной конференции по урегулированию конфликта в Ливии окончательно согласовали текст документа, который планируется принять по итогам мероприятия.
Несколько дипломатических источников подтвердили эту информацию ТАСС. Согласно копии проекта документа, которая оказалась в распоряжении агентства, процесс урегулирования в североафриканской стране предлагается разбить на шесть «корзин»: прекращение огня, выполнение оружейного эмбарго, политический процесс, реформа сектора безопасности, экономическая реформа и соблюдение гуманитарных норм и прав человека. Всем участникам конференции документ предлагает отказаться от вмешательства в ливийский конфликт.
Делегацию РФ на конференции возглавлял президент страны Владимир Путин. Как сообщал NEWS.ru, перед основной частью мероприятия российский лидер провёл переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.