https://static.news.ru/photo/75623ede-3adf-11ea-9eaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guido Bergmann/dpa/Global Look Press

Участники международной конференции по урегулированию конфликта в Ливии окончательно согласовали текст документа, который планируется принять по итогам мероприятия.

Несколько дипломатических источников подтвердили эту информацию ТАСС. Согласно копии проекта документа, которая оказалась в распоряжении агентства, процесс урегулирования в североафриканской стране предлагается разбить на шесть «корзин»: прекращение огня, выполнение оружейного эмбарго, политический процесс, реформа сектора безопасности, экономическая реформа и соблюдение гуманитарных норм и прав человека. Всем участникам конференции документ предлагает отказаться от вмешательства в ливийский конфликт.

Делегацию РФ на конференции возглавлял президент страны Владимир Путин. Как сообщал NEWS.ru, перед основной частью мероприятия российский лидер провёл переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.