Международная конференция по Ливии, организованная по инициативе канцлера ФРГ Ангелы Меркель, открылась в столице Германии.
На мероприятие приглашены представители России, Соединённых Штатов, стран Евросоюза, Турции, Египта, ООН.
В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживает маршал Халифа Хафтар и его армия. Турция в этом конфликте выступает на стороне ПНС.
Ранее NEWS.ru писал, что Ангела Меркель и министр иностранных дел страны Хайко Маас 19 января провели отдельные встречи Фаизом Сараджем и Халифой Хафтаром.
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