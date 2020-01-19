https://static.news.ru/photo/881d0cda-3ac5-11ea-80e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Международная конференция по Ливии, организованная по инициативе канцлера ФРГ Ангелы Меркель, открылась в столице Германии.

На мероприятие приглашены представители России, Соединённых Штатов, стран Евросоюза, Турции, Египта, ООН.

В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживает маршал Халифа Хафтар и его армия. Турция в этом конфликте выступает на стороне ПНС.

Ранее NEWS.ru писал, что Ангела Меркель и министр иностранных дел страны Хайко Маас 19 января провели отдельные встречи Фаизом Сараджем и Халифой Хафтаром.