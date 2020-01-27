Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, в ходе которого глава российского внешнеполитического ведомства предложил помощь в ликвидации последствий землетрясения в турецких провинциях Элязыг и Малатья.
Источник РИА Новости в МИД Турции
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на востоке Турции в пятницу, 24 января. Подземные толчки также ощущались на севере Сирии. Анкара сообщила о 41 погибшем и более чем 1600 пострадавших.
Как сообщал NEWS.ru, 26 января из-под обломков разрушенного землетрясением здания в провинции Элязыг турецкие спасатели извлекли живой двухлетнюю девочку и её мать.
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