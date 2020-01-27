https://static.news.ru/photo/dfc01d66-4127-11ea-a808-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, в ходе которого глава российского внешнеполитического ведомства предложил помощь в ликвидации последствий землетрясения в турецких провинциях Элязыг и Малатья.

Источник РИА Новости в МИД Турции рассказал о разговоре министров. Лавров передал соболезнования и заявил о готовности Москвы оказать помощь. Согласно информации издания, стороны также затронули тему Сирии и отдельно обсудили ситуацию в Идлибе.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на востоке Турции в пятницу, 24 января. Подземные толчки также ощущались на севере Сирии. Анкара сообщила о 41 погибшем и более чем 1600 пострадавших.

Как сообщал NEWS.ru, 26 января из-под обломков разрушенного землетрясением здания в провинции Элязыг турецкие спасатели извлекли живой двухлетнюю девочку и её мать.