Девочка находится в сознании. Её уже достали из-под обломков и отправили в больницу.

Кроме того, под обломками здания была найдена мать ребёнка. Женщина также находится в сознании. Пока спасателям не удалось извлечь её из-под остатков здания. Они поддерживают с ней голосовой контакт и обеспечивают едой, а также лекарствами.