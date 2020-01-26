https://static.news.ru/photo/4c0862b2-3fca-11ea-ae6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Сотрудники экстренных служб Турции продолжают работу на востоке республики, где произошло стихийное бедствие. Спустя сутки удалось обнаружить двухлетнюю девочку под завалами разрушенного здания. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджу.

Девочка находится в сознании. Её уже достали из-под обломков и отправили в больницу.

Кроме того, под обломками здания была найдена мать ребёнка. Женщина также находится в сознании. Пока спасателям не удалось извлечь её из-под остатков здания. Они поддерживают с ней голосовой контакт и обеспечивают едой, а также лекарствами.

Turkey earthquake death toll rises to 29 with more than 1,000 injured https://t.co/yPT3ZJnYd6 pic.twitter.com/sKveGYmVpS — kellyman (@kelie003) January 25, 2020

Как писал NEWS.ru ранее, число жертв землетрясения достигло 29 человек, пострадавших около 1466, а 43 человека были извлечены из-под обломков. В районе города Сивридже провинции Элязыг, где произошло стихийное бедствие, разрушено 30 сооружений, а более 80 сильно повреждены.