https://static.news.ru/photo/38afaa62-3f9e-11ea-870c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Количество жертв землетрясения, которое произошло на востоке Турции 24 января, возросло до 29.

Об этом сообщает турецкое Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD). По его данным, различные травмы получили 1466 человек. 43 пострадавших были извлечены из-под обломков зданий.

Сейчас в районе города Сивридже провинции Элязыг, где произошло землетрясение магнитудой 6,8, задействованы 3,7 тысячи спасателей. В результате стихийного бедствия разрушились 30 зданий. Ещё 81 сильно повреждены, передаёт РИА Новости .

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин направил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с гибелью людей и разрушениями, вызванными землетрясением.