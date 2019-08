Тревожные детали возможных планов «Хезболлы» в США стали появляться после того, как были задержаны двое оперативников группировки, пытавшиеся, по данным американских силовиков, подготовить почву для терактов в Панаме и Соединённых Штатах. Речь идёт об Али Курани и Самере аль-Дебеке. Если последний был командирован в Таиланд, чтобы разобраться с судьбой одной из лабораторий «Хезболлы», то первый должен был заняться организацией теракта в Нью-Йорке. Его мишенью могли стать израильтяне. Курани не только вёл наблюдение за аэропортами Нью-Йорка и Торонто и некоторыми объектами Федерального бюро расследований (ФБР), но и искал, где можно раздобыть достаточное количество оружия. При большом желании у Курани не было бы проблем и с пособниками. Как заявил накануне бывший командир Корпуса Стражей Исламской революции Али Джафари, в результате последних трений между США и Ираном были мобилизованы почти 200 тыс. защитников «шиитской оси» в разных странах. Говорить, что последователи у Ирана и «Хезболлы» есть только на Ближнем Востоке, — преуменьшение.

A Hezbollah sleeper agent was tried &convicted in NY on multiple charges related to terrorism.

During the trial, it was revealed that Ali Mohamad Kourani, a Hezbollah sleeper agent targeted Pearson Airport in Toronto among other airports inUS.