В случае обострения конфронтации с США Иран может задействовать спящие ячейки «Хезболлы» на территории Америки. Это следует из материалов дела одного из оперативников «партии Аллаха» Али Курани, который был задержан спецслужбами США и был признан в мае этого года виновным в подготовке теракта на территории страны. Эта угроза со стороны эмиссаров ливанской группировки, как полагают наблюдатели, может объяснять отказ американского руководства от силовых мер против Ирана.

Тревожные детали возможных планов «Хезболлы» в США стали появляться после того, как были задержаны двое оперативников группировки, пытавшиеся, по данным американских силовиков, подготовить почву для терактов в Панаме и Соединённых Штатах. Речь идёт об Али Курани и Самере аль-Дебеке. Если последний был командирован в Таиланд, чтобы разобраться с судьбой одной из лабораторий «Хезболлы», то первый должен был заняться организацией теракта в Нью-Йорке. Его мишенью могли стать израильтяне. Курани не только вёл наблюдение за аэропортами Нью-Йорка и Торонто и некоторыми объектами Федерального бюро расследований (ФБР), но и искал, где можно раздобыть достаточное количество оружия. При большом желании у Курани не было бы проблем и с пособниками. Как заявил накануне бывший командир Корпуса Стражей Исламской революции Али Джафари, в результате последних трений между США и Ираном были мобилизованы почти 200 тыс. защитников «шиитской оси» в разных странах. Говорить, что последователи у Ирана и «Хезболлы» есть только на Ближнем Востоке, — преуменьшение.

ii) "A Hezbollah sleeper agent was tried &convicted in NY on multiple charges related to terrorism.

During the trial, it was revealed that Ali Mohamad Kourani, a Hezbollah sleeper agent targeted Pearson Airport in Toronto among other airports inUS. https://t.co/l31bWKevfc pic.twitter.com/1krPPjJ8Xi — Nicky P (@cravecreative) June 26, 2019

Израильское издание Haaretz приводит разговор Курани с сотрудниками ФБР, во время которого задержанный признал, что является членом аппарата внешних операций «Хезболлы» — Организации исламского джихада, или подразделения 910. Курани, по данным американских правоохранителей, сообщил, что эта структура контролируется напрямую Ираном. Оперативник ливанской группировки уточнил, что Организация исламского джихада выполняет личные распоряжения лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, однако иранское руководство координирует все операции подразделения. Курани назвал себя сотрудникам ФБР частью спящей ячейки «Хезболлы» в США.

Будут определённые сценарии, которые потребуют действий или определённого типа поведения со стороны тех, кто принадлежал к ячейке, — сказал он.

По его словам, если США вступят в войну с Ираном, то члены спящей ячейки будут ожидать сигнала к действию. Прямые операции против Насраллы или против «Хезболлы» однозначно активизируют сторонников «партии Аллаха» в Америке, подчёркивает Курани.

Конечно, в случае конфронтации между Ираном и США остаётся и угроза непосредственного нападения на израильские позиции. Недавнее соглашение , которое ливанская «Хезболла» заключила с палестинской группировкой ХАМАС, убеждает в том, что атака на еврейское государство будет скоординированной и будет вестись с двух фронтов — с севера и юга — одновременно. Есть основания предполагать, что шиитские военизированные формирования могут запустить свои ракеты по Израилю из западного Ирака или помочь Ирану транспортировать ракеты в Ливан для использования «Хезболлой». Опасность представляет и территория Голанских высот. О том, что там обосновались сирийские ячейки «Хезболлы», израильтяне предупреждали давно. Однако сценарий с ударом по израильским позициям встречается с одним «но»: Армия обороны (ЦАХАЛ) может ответить так, что Иран и подконтрольные ему формирования понесут урон, от которого оправиться будет непросто. Атака вне Ближневосточного региона — это не так опасно.

В Западном полушарии у «Хезболлы» есть достаточные ресурсы. Так, США не раз сигнализировали о присутствии «партии Аллаха» в Латинской Америке, где она начала окапываться ещё в 1980-е годы. Эмиссары группировки были замечены в «приграничном треугольнике» на перекрёстке Бразилии, Аргентины и Парагвая. Там «Хезболла» ведёт борьбу не только за умы местной арабской диаспоры, но и занимается торговлей кокаином и контрабандой оружия. Однако это далеко не всё, на что способны ставленники Ирана. Так, оппозиционный венесуэльский депутат Америко де Гарсия заявил в этом году, что «партия Аллаха» взяла под контроль некоторые золотодобывающие рудники на территории Боливарианской Республики. Есть версия, что присутствие в Латинской Америке даёт возможность «Хезболле» диверсифицировать свои финансовые каналы. В связи с этим опасность проведения «Хезболлой» терактов в США и вблизи их границ кажется реальной.