https://static.news.ru/photo/597d96d2-4a1b-11ea-ad34-fa163e074e61_660.jpg Фото: MemoryCatcher /pixabay.com

Глава метеорологического центра аргентинской базы Марамбио Николас Лауриси сообщил, что на станции Эсперанса зафиксировали аномально тёплую погоду −18 градусов тепла. Об этом сообщило РИА Новости.

Это рекордный с 1967 года показатель температуры. Капитан Николас Лауриси отметил, что на Эсперанса тёплая погода продержится ещё несколько дней.

Отмечается, что на другой станции, Марамбио, зафиксированы 14 градусов тепла.

Как писал NEWS.ru ранее, британский экологический активист, посол доброй воли программы ООН Льюис Пью рассказал с чем связано таяние ледников в Антарктиде. Он объяснил, что из-за потепления, на ледниках образуются водоёмы, жидкость из них проходит сквозь ледник и образует трещины, затем глыбы льда сползают с ледника.