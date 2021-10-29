Темнокожий профессор призвала убить всех белых, но без насилия

Белые люди исторически «преданы своей идее быть злодеями» — такое мнение озвучила профессор женских, гендерных и африканских исследований в Ратгерском университете в Нью-Джерси Бриттни Купер. Заявление прозвучало во время обсуждения критической расовой теории. Об этом сообщает New York Post.

Мышление белых людей о власти настолько мрачно и духовно несостоятельно, что они боятся этого отказа от власти, поскольку не могут представить себе другого способа существовать. Решить проблему превосходства белых можно было бы их уничтожением, — сказала Купер.

После своих призывов «избавиться от этих негодяев» афроамериканская активистка добавила, что «не верит в проект насилия». Она также заявила, что только грядущие поколения смогут увидеть конец так называемой культурной войны. По мнению Купер, на это могут повлиять изменения в демографии и снижение рождаемости среди белых людей.

Ранее администрация Нью-Йорка приняла решение отказаться от городской программы для одарённых и талантливых детей из-за якобы расизма. По мнению представителей мэрии, подавляющее большинство учеников программы составляли белые и азиаты. Поэтапный план отказа от проекта опубликован на сайте мэрии города.

Глава администрации также подчеркнул, что благодаря новейшим технологиям любой преподаватель сможет помочь одарённому ребёнку реализовать себя.

Критическая расовая теория — ответвление мысли в рамках культурного марксизма, которое рассматривает понятие расы как инструмент социального господства, а социальным институтам и правовым нормам в США, по мнению адептов этой теории, расизм присущ изначально.