Аятолла подчеркнул, что Вашингтон сможет присоединиться к многосторонним переговорам, если «изменит своё поведение» и вернётся к подписанному в 2015 году Совместному всеобъемлющему плану действий. В любом другом случае, по словам иранского верховного лидера, о переговорах не может быть и речи.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что именно Тегеран организовал нападение беспилотников на месторождения в Саудовской Аравии. Американский лидер также признался, что готов к войне с Ираном, писал News.ru.