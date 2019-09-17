https://static.news.ru/photo/9de47aa6-d91f-11e9-84ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Schulze/ZB/Global Look Press

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что власти республики никогда не станут вести переговоры с представителями Соединённых Штатов один на один.

Официальные лица Ирана, на любом уровне, никогда не будут вести переговоров с представителями США. Политика максимального давления потерпит неудачу, — приводит Daily Mail заявление Хаменеи.

Аятолла подчеркнул, что Вашингтон сможет присоединиться к многосторонним переговорам, если «изменит своё поведение» и вернётся к подписанному в 2015 году Совместному всеобъемлющему плану действий. В любом другом случае, по словам иранского верховного лидера, о переговорах не может быть и речи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что именно Тегеран организовал нападение беспилотников на месторождения в Саудовской Аравии. Американский лидер также признался, что готов к войне с Ираном, писал News.ru.