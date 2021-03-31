Сын Байдена потратил деньги от Burisma на наркотики и алкоголь

https://static.news.ru/photo/d94be8d8-92ad-11eb-9afb-96000091f725_660.jpg Фото: Democratic National Convention V/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сын американского президента США Джо Байдена Хантер рассказал, что деньги, которые он получил, будучи членом правления украинской газодобывающей компании Burisma, он потратил на алкоголь и наркотики.

Он выпустил мемуары под названием «Прекрасные вещи», которые появятся на полках 6 апреля. Газета The Washington Post опубликовала выдержки из книги.

Хантер признаётся, что будь у него выбор во второй раз, он бы не пошёл работать в украинскую корпорацию, потому что из-за Burisma его наркотическая и алкогольная зависимости только усугубились.

Байден младший признался, что ему пришлось бороться со своей проблемой после того, как его брат скончался от рака в 2015 году. Он рассказал, сколько сменил реабилитационных центров и как его семья помогала ему.

Только за последние пять лет мой брак, продлившийся два десятилетия, распался, к моему лицу приставляли оружие, и в какой-то момент я пропал без вести, — отметил сын президента.

Также он сокрушается по поводу жилья в дешёвых отелях за 59 долларов за ночь и из-за того, что напугал свою семью ещё больше, чем самого себя.

Ранее NEWS.ru писал, что на Украине заведены два уголовных дела против бывшего президента страны Петра Порошенко и президента США Джо Байдена. Они подозреваются во вмешательстве в деятельность бывшего украинского генпрокурора Виктора Шокина, который в 2016 году был уволен якобы именно из-за давления со стороны Байдена.