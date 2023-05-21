Сунак назвал главную угрозу глобальной безопасности Сунак заявил, что Китай является главной угрозой глобальной безопасности

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Риши Сунак

На сегодняшний день Китай представляет наибольшую угрозу глобальной безопасности, заявил на полях саммита «Большой семерки» в Хиросиме премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По его словам, все страны G7 продемонстрировали единодушие в отношении КНР, передает Sky News.

Страны G7 также продемонстрировали единство цели в отношении Китая. Китай представляет собой крупнейший вызов нашего времени для мировой безопасности и процветания. КНР становится все более авторитарным дома и напористым за рубежом, — сказал британский премьер.

Ранее стало известно, что G7 намерена создать новую совместную платформу, которая позволит противодействовать экономическому принуждению. Отмечается, что новая платформа станет основным форумом для координации действий «Группы семи» в ответ на указанное явление. Она будет рассматривать пагубное использование принуждения для вмешательства в суверенные дела других государств. В качестве примера потенциального применения платформы приводится Китай, который некоторое время назад использовал «свою экономическую мощь, чтобы заставить страны, включая Австралию и Литву, разрешить политические споры».

В ответ на это МИД КНР выразил самый решительный протест членам «Большой семерки». Глава ведомства Ван Вэньбинь подчеркнул, что действия стран G7 не вызывают никакого доверия в мире. Он подчеркнул, что страны G7 делают громкие заявления о стабильности и процветании во всем мире и вместе с этим подавляют развитие других стран.