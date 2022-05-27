Страны G7 договорились прекратить субсидии ископаемой энергетики Страны G7 договорились полностью декарбонизировать энергетический сектор к 2025 году

Фото shutterstock.com

Страны G7 пришли к договоренности декарбонизировать энергетический сектор к 2025 году, сообщил министр экономики и климата, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек на брифинге по итогам встречи министров по климату, энергетике и окружающей среде «Большой семерки» в Берлине. По его словам, которые приводит агентство ПРАЙМ, прекращение субсидий ископаемой энергетики крайне важно.

И это кажется мне крайне важным, — сказал Хабек.

При этом он отметил, что реализация данной задачи представляется достаточно сложной.

Накануне глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что страны G7 обсуждают создание специального картеля, который будет добиваться уменьшения доходов России от продажи нефти. По ее словам, объединению покупателей предстоит обеспечить установление цены на российское сырье.