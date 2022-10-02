Столтенберг объяснил позицию НАТО по вступлению Украины в Альянс

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Йенс Столтенберг

Решение о вступлении Украины в НАТО должны поддержать все члены Североатлантического альянса, заявил генсек блока Йенс Столтенберг. На данный момент этот шаг одобрили около десяти государств. Данную информацию Столтенберг прокомментировал в интервью телекомпании NBC.

Любое решение по украинскому членству должно быть утверждено всеми членами НАТО, — подчеркнул генсек Альянса.

Также Столтенберг высказался по поводу применения ядерного оружия на Украине. Он назвал подобную риторику «безответственной и опасной». Само применение такого оружия, заметил генсек НАТО, полностью изменило бы природу конфликта.

Он заявил, что любое применение ядерного оружия будет иметь жесткие последствия для РФ, о чем уже был уведомлен президент страны Владимир Путин. Столтенберг заключил, что ядерная война не должна быть развязана, в ней не будет победителей.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении подать заявление на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По его словам, Украина фактически давно доказала совместимость со стандартами Альянса, однако в ближайшие дни это будет закреплено юридически.

Столтенберг тогда отказался давать точный ответ о возможности вступления Украины в блок.