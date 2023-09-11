Стоит ли сейчас ехать в Грузию, как там относятся к туристам из России Российские туристки рассказали о русофобских лозунгах в Грузии

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Группа российских туристок, поехавших в отпуск в Тбилиси, столкнулась с антироссийскими лозунгами и недружественной атмосферой, что вызвало у них негативное впечатление об отдыхе, сообщает Lenta.ru. Стоит ли сейчас ехать отдыхать в Грузию, как там относятся к россиянам?

Что не понравилось туристкам в Грузии

По словам собеседницы издания Олеси, грузины проявляли презрение к русскому языку и россиянам. Например, утверждает она, на чеках в ресторанах пишут антироссийские лозунги.

«Везде наклейки на машинах, граффити, еще что-то. Мне было супердискомфортно, и я думала, что больше не вернусь туда. Это не везде, понятное дело. Но обычно же плохое запоминается лучше», — пояснила она.

Москвичка Мария, посетившая Тбилиси, заявила: она была «крайне шокирована тем, что в грузинской столице на каждом шагу можно встретить украинские флаги и антироссийские лозунги».

«Это само по себе неприятно выглядит, ведь Тбилиси очень красивый город, здесь красивая архитектура. Я нормально отношусь к любой позиции, но здесь этого очень много. И совершенно непонятно, чего хотят грузины, зачем им это нужно», — пожаловалась девушка.

Туристка обратила внимание, что в ресторанах и кафе официанты разговаривают исключительно на английском и грузинском языках, даже понимая, что человек приехал из России.

Почему в Грузии освистали группу The Killers во время концерта

В августе солист коллектива The Killers Брэндон Флауэрс призвал публику к братству с русскими после того, как зрители выразили недовольство приглашением на сцену российского музыканта из зрительного зала.

Когда фронтмен музыкального коллектива обратился к фанатам, спросив, хорошо ли они относятся к России, раздались недовольные крики. Он попытался разрядить обстановку, заявив, что «все люди братья», но это лишь усилило негодование среди фанатов, некоторые покинули концерт в знак протеста.

Позднее артист признался, что его разочаровала такая реакция грузинской публики.

«Мне нужно было решить безвыходную ситуацию. Мы хотим, чтобы наши концерты проходили в атмосфере единства, и я понятия не имел, что слова, которыми меня всю жизнь учили представлять единство человеческой семьи, могут быть восприняты как поддержка пророссийской спецоперации. Нас огорчило то, чем все это обернулось», — пояснил он в интервью.

Что за скандал с лайнером Astoria Grande в Батуми

27 июля около 17:00 по местному времени (16:00 мск) российское судно с туристам зашло в Батуми. На борту лайнера находились 850 граждан РФ, которые хотели осмотреть достопримечательности города. Грузинские оппозиционные активисты тогда устроили акцию протеста, собравшись в порту с флагами Грузии и Украины. Они заявили, что судно может подпадать под международные санкции. По мнению протестующих, находящиеся на лайнере россияне нарушили закон, посетив Абхазию и Южную Осетию. Местные власти объяснили, что судно ходит под флагом Палау и под ограничения не подпадает.

28 июля и 31 июля в Батуми прошли акции протеста рядом с портом. Сюда прибыли активисты партии, которую создал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, «Единое национальное движение».

После инцидентов агентство по продаже круизов на лайнере Astoria Grande пересмотрело маршруты движения судна, оно больше не будет делать остановку в Батуми.

Стоит ли россиянам ехать в Грузию

Политолог Васо Капанадзе в беседе с NEWS.ru заявил, что россияне спокойно могут приезжать и отдыхать в Батуми, несмотря на прошедшие акции протеста. По его мнению, президент республики Саломе Зурабишвили, одобряя подобные митинги, занимается «дешевой политической спекуляцией».

«Акция же была немногочисленной, и она не отражает отношение абсолютного большинства граждан Грузии к россиянам, которые чувствуют себя в полной безопасности на территории Грузии. Естественно, они и впредь спокойно могут приезжать на отдых в Грузию и провести отлично время, посетив разные уголки гостеприимной страны», — объяснил он.

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