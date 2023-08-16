В Грузии сорвали концерт группы The Killers из-за российского музыканта

Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press/Christopher Drost

Во время концерта группы The Killers в Грузии солист коллектива Брэндон Флауэрс призвал публику к братству с русскими, после того как зрители выразили недовольство приглашением на сцену российского музыканта из зрительного зала, сообщает телеканал «ТВ Пирвели». Концерт проходил в зале Black Sea Arena рядом с Батуми.

Лидер группы The Killers пригласил на сцену российского барабанщика из толпы зрителей. Однако некоторые из присутствующих выразили недовольство этим решением, на что солист ответил утверждением, что «мы все братья». В знак протеста часть аудитории покинула зал.

На опубликованных в социальных сетях видеозаписях с концерта, фронтмен группы обращается к зрителям с микрофоном в руке, заявляя, что «все мы братья и сестры».

Разве я не ваш брат, хотя и из Америки? — добавил он.

По словам пользователей соцсетей, концерт группы завершился под свист и протестные крики зрителей.

Ранее стало известно, что Oxxxymiron (Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выпустил на YouTube клип «Лига опасного Интернета», который собрал более 100 тысяч просмотров за первые два часа. Трек позиционируется как дисс на члена Общественной палаты РФ Екатерину Мизулину, а также на тех исполнителей, кто приносит извинения члену Общественной палаты.

В своем треке Oxxxymiron раскритиковал рэпера Scally Milano, который ранее обратился к Мизулиной и пообещал изменить формат своего творчества, в котором «может фигурировать деструктивное поведение или запрещенные препараты». Кроме того, в новой композиции упоминается группа «Три дня дождя», за солиста которой Глеба Викторова заступилась Мизулина после того, как тот вышел на сцену пьяным. Также в ролике сделаны отсылки к певицам Инстасамке и Хофманните, которые заявили после общения с Мизулиной, что удалят все треки, содержащие запрещенную информацию.