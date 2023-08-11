«Лига Опасного Интернета»: Oxxxymiron выпустил дисс на Екатерину Мизулину Oxxxymiron выпустил клип на песню «Лига Опасного Интернета»

Фото: oxxxymironofficial/youtube.com

Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выпустил на YouTube клип «Лига Опасного Интернета». Трек позиционируется как дисс на главу «Лиги безопасного Интернета» Екатерину Мизулину, а также на тех исполнителей, кто приносит извинения члену Общественной палаты.

В своем треке Oxxxymiron раскритиковал рэпера Scally Milano, который ранее обратился к Мизулиной и пообещал изменить формат своего творчества, в котором «может фигурировать деструктивное поведение или запрещенные препараты». Кроме того, в новой композиции упоминается группа «Три дня дождя», за солиста которой заступилась Мизулина, когда музыкант Глеб Викторов вышел на сцену пьяным.

Oxxxymiron в своем треке также сделал отсылки к нескольким трекам современных исполнителей, в том числе Инстасамки.

За два часа клип набрал более 100 тысяч просмотров и свыше шести тысяч комментариев. Пользователи оценили работу, как автора текста, так и команды, трудившейся над роликом. Прослушавшие трек назвали Oxxxymironа гением и поблагодарили за композицию.

Ранее Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал песню Оксимирона «Ойда» запрещенной к распространению. VK, «Яндекс», «Яндекс.Музыка» и «Звук» (сервис «Сбера») должны будут удалить трек.