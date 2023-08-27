Группу The Killers разочаровала реакция зала на концерте в Грузии, где музыкантов освистали из-за приглашения на сцену фаната из России, рассказал в интервью The Times солист коллектива Брэндон Флауэрс. По признанию фронтмена рок-группы, он не ожидал, что публика так воспримет его слова о том, что «все люди братья».

Мне нужно было решить безвыходную ситуацию. Мы хотим, чтобы наши концерты проходили в атмосфере единства, и я понятия не имел, что слова, которыми меня всю жизнь учили представлять единство человеческой семьи, могут быть восприняты как поддержка пророссийской оккупации. Нас огорчило то, чем все это обернулось, — сказал Флауэрс.