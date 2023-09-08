В Госдуме назвали визит Борреля в Грузию ответом Вашингтона Новиков назвал визит Борреля в Грузию попыткой оправдать учения в Армении

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жозеп Боррель

Визит главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля в Грузию является попыткой оправдать армяно-американские военные учения, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его мнению, высказывание Борреля о его негативном отношении к возобновлению прямого авиасообщения между Грузией и Россией звучит неактуально.

Мы можем оценивать совместные армяно-американские учения как попытку ответа Вашингтона РФ на потепление отношений с Грузией. Боррель не является самостоятельной фигурой и делает соответствующее заявление (о прямом авиасообщении. — NEWS.ru) для оправданности этих учений, дескать Россия начинает активизировать грузинское направление и что-то нужно противопоставить на Кавказе, — заявил Новиков.

Жозеп Боррель ранее заявил, что Евросоюз сожалеет о возобновлении полетов между Россией и Грузией. По его мнению, решение Тбилиси противоречит текущей политике ЕС, направленной на изоляцию России на международном уровне. Боррель сделал заявление вслед за утверждением о том, что Грузия имеет все шансы на вступление в Евросоюз. По его словам, страна проделала большой путь.

По данным опроса американской организации Edison Research, 90% населения Грузии поддерживает вступление страны в ЕС. Респондентами выступили 1500 человек.

19 мая в аэропорту Шота Руставели в Тбилиси впервые за четыре года приземлился борт, следовавший прямым рейсом из Москвы. Возле здания правительства прошел митинг против возвращения прямых авиаперелетов. NEWS.ru поговорил с несколькими активистами о том, почему они выступают против прямого авиасообщения, чем недовольны в политике правительства и как относятся к евроинтеграции.