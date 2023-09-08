Боррель выразил сожаление из-за возобновившихся полетов между РФ и Грузией

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Евросоюз сожалеет о возобновлении полетов между Грузией и Российской Федерацией, заявил информационному порталу Civil глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. По его словам, такое решение грузинских властей противоречит политике ЕС и усилиям по изоляции России на международном уровне.

Мы очень сожалеем о решении правительства о выдаче разрешения на возобновление авиасообщения с Россией и позволить лицам, находящимся под санкциями, въезжать на территорию Грузии, — сказал дипломат.

То же самое Борель подтвердил в пятницу на совместной пресс-конференции с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили. Он находится в Грузии с двухдневным визитом.

У Грузии есть все шансы стать частью ЕС, в Тбилиси наших флагов даже больше, чем в Брюсселе. Проделан большой путь, нужно соблюдать санкции против России, мы сожалеем о возобновлении полетов между Грузией и РФ, — сказал он.

Также глава европейской дипломатии отметил усилия Грузии по получению статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. По его словам, в Тбилиси выполнили лишь 3 условия из 12 и предстоит много работы.

Авиационные власти Грузии выдали разрешение на полеты между Москвой и Тбилиси в мае этого года. Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано тогда также выразил разочарование. Он отметил, что такие шаги вызывают опасение за европейский путь Грузии.